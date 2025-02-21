"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость с $209 до $195,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

Отчет эмитента за первый квартал 2025 финансового года оказался довольно успешным: выручка выросла двузначными темпами как в традиционном сегменте смартфонов, так и в автомобильном и IoT-подразделениях, которые компания рассматривает как основу своего будущего роста. Восстановление рынка смартфонов в 2024 году положительно сказалось на результатах Qualcomm, однако перед компанией стоят серьезные риски, указывает эксперт.

"Темпы роста рынка мобильных устройств, вероятно, снова замедлятся на фоне угрозы торговых войн и постепенного насыщения развивающихся рынков. Кроме того, компания ожидает замедления роста выручки своего лицензионного бизнеса из-за истечения контрактов с рядом крупных клиентов. Учитывая эти риски, мы понижаем целевую цену акций компании и придерживаемся осторожного взгляда на перспективы их роста, - пишет Смирнов в обзоре. - Мы оценили акции Qualcomm с использованием сравнительного метода по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales NTM".

Также отмечается, что, по расчетам аналитиков инвесткомпании, в ближайшие двенадцать месяцев эмитент может выплатить акционерам дивиденд в размере $3,42 на акцию, что соответствует довольно высокой для технологического сектора США дивидендной доходности в 2%.

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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