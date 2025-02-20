Акции Яндекса могут вырасти до максимальных значений 2021 года - "Велес Капитал"

Акции "Яндекса" могут вырасти до максимальных значений 2021 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Яндекс" в четверг представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года лучше консенсуса, которые показали, в частности, рост выручки на 37% г/г, скорректированной EBITDA на 24% г/г, а скорректированной чистой прибыли - на 85% г/г, до 31,5 млрд руб., - отмечает эксперт. - С технической точки зрения акции "Яндекса" вместе со всем российским фондовым рынком в декабре 2024 года начали формирование среднесрочного восходящего тренда и в феврале поднялись до максимума с декабря 2021 года - 4794 рубля".

По мнению аналитика, пробой сопротивления 4800 рублей может предвещать новую волну роста "Яндекса" вплоть до достижения пика 2021 года - 6217 рублей (потенциал повышения порядка 32%). Среднесрочный "бычий" сигнал сохраняет актуальность выше 3900 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.