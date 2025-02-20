"Финам" понизил рейтинг акций Промомеда до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Промомеда" после фазы динамичного роста до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 435 рублей, что на 1,9% ниже последней цены закрытия, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции "Промомеда" превзошли наши ожидания и принесли доходность в размере 18% за период с публикации нашей инвестиционной идеи в октябре 2024 года, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Самым недавним поводом для энтузиазма инвесторов в отношении бумаги стали известия об одобрении первого российского конкурента известного и недоступного россиянам лекарственного препарата Mounjaro для снижения лишнего веса и лечения ожирения, в том числе у больных сахарным диабетом 2-го типа. Также компания отчиталась о росте выручки за январь 2025 года на 28% г/г".

По состоянию на текущий момент акции "Промомеда", по мнению эксперта, уже не выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения, они торгуются с небольшой премией относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S на 2024-2025гг (с применением странового дисконта в размере 20%).

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов.

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