Механизм льготного кредитования крупных проектов собираются расширить

30 октября. FINMARKET.RU - Минэкономики, курирующее "фабрику проектного финансирования", подготовило проект постановления, предусматривающий дальнейшее расширение этого механизма, пишет "Коммерсант" . Речь идет об инструменте синдицированных кредитов ВЭБ.РФ и банков для финансирования проектов стоимостью от 3 млрд руб. Механизм нацелен на снижение рисков, возникающих из-за высокой ключевой ставки (сейчас 16,5%).

По данным Минэкономики, сейчас в рамках "фабрики" поддержано 42 проекта стоимостью 6 трлн руб. Минэкономики предлагает стимулировать использование российского оборудования в рамках поручения по его приоритизации в проектах "фабрики".

Как пояснили "Ъ" в Минэкономики, для проектов с долей отечественного оборудования более 30% появится возможность "снижать процентную нагрузку на весь проект дополнительно до 2% годовых". Также планируется поднять "потолок" для крупных инвестпроектов, финансируемых с использованием технологического кредита, до 30 млрд руб.

Планируется сделать более гибким механизм финансирования. Ряд мер нацелен на повышение контроля за реализацией инвестпроектов - предлагается прописать, что в соглашении с заемщиком в "фабрике" должны быть индивидуальные целевые показатели.

Планируется вести автоматический мониторинг реализации проектов в рамках аналитической панели "Поддержка инвестпроектов".