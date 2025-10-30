Россия в 13 раз нарастит траты на инфраструктуру по всему миру

30 октября. FINMARKET.RU - Россия в 13 раз увеличит расходы на строительство зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта. В России с 2025 года начал действовать федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры", направленный на поддержку экспорта. Его цель - помочь отечественным компаниям быстрее и эффективнее продвигать свою продукцию на внешние рынки. Для этого в государствах Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ планируется строительство транспортно-логистических центров и российских промышленных зон, пишут "Известия"

В бюджете на 2025 г. на такие цели заложено всего 837 млн рублей. В 2026 г. сумма должна вырасти более чем вдвое - до 2 млрд. В 2027 году планируется потратить около 1 млрд, а в 2028 г. расходы резко увеличат - до 10,5 млрд, следует из материалов к финплану на ближайшую трехлетку.

Как указано в паспорте федпроекта, его цель - распространить российскую инфраструктуру на опорные страны, чтобы упростить ведение внешнеэкономической деятельности и наладить производственную и кооперационную связность. В правительственных документах перечислены 26 опорных стран. В их числе государства БРИКС (например, Китай и Бразилия), страны СНГ (Азербайджан и Узбекистан), а также другие партнеры, включая Пакистан, Турцию и Венесуэлу.

Согласно проекту бюджета, в ближайшие 3 года основная часть средств пойдет на поддержку логистических операторов - около 7 млрд направят на компенсацию их потерь из-за скидок на перевозку по приоритетным международным маршрутам. Еще 4 млрд предусмотрены на помощь российским компаниям, которые создают транспортно-логистические центры и промышленные зоны в опорных странах. Кроме того, 4,5 млрд рублей планируется дать ВЭБ.РФ для развития российской промзоны на территории Суэцкого канала в Египте.

В прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью, что в рамках федерального проекта к 2030 году планируется построить 13 объектов зарубежной инфраструктуры. В каких именно странах, он не уточнил.

Резкий рост бюджета федерального проекта "Создание зарубежной инфраструктуры" связан с глобальной переориентацией российской внешней торговли, пояснил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, за последние 4 года доля дружественных стран в экспортевыросла с 44% до 85%, а объем несырьевого экспорта за 9 месяцев 2025 года достиг $111,4 млрд.