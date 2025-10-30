Маркетплейсы: доходность ведения бизнеса и будущее

30 октября. FINMARKET.RU - Годовая выручка почти половины (42%) владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 г. не достигла и 500 тыс. руб. Такие данные представили аналитики Центра доказательной экспертизы Института Гайдара по результатам опроса, пишут "Ведомости" . Еще четверть владельцев ПВЗ выручили от 500 тыс. до 1 млн руб. в год. От 1 млн до 2 млн руб. смогли получить лишь 19% опрошенных, от 2 млн и более заработали 14%, следует из опроса. Таким образом, в среднем годовая выручка владельца ПВЗ по стране (независимо от количества точек) составляет 900 тыс. руб., делают вывод эксперты.

Заработок продавцов на маркетплейсах оказался значительно больше. Как говорят эксперты, средняя выручка ИП и ООО от продаж только черездостигает 37,5 млн руб. в год, что составляет 37% от их общего оборота. В то же время средняя выручка самозанятых, которые реализуют товары собственного производства через маркетплейсы, за год составила 880 тыс.руб. Для них действует ряд ограничений - например, запрет продажи товаров не своего производства, а также лимит по доходам в год - 2,4 млн руб.

Исследование показало также, что в управлении владельцев находится в среднем два ПВЗ. 43% опрошенных имеют два-три пункта, 20% - четыре и более, 38% - один. Большинство текущих владельцев ПВЗ (более 50%) планируют открыть еще один-два пункта в ближайший год. Их среднее количество на одного владельца в 2025 г. с высокой вероятностью составит уже более трех, отмечает партнер Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Лора Накорякова. Несмотря на относительно скромную, владельцы ПВЗ видят перспективы для роста своего дохода, уверена она. По прогнозу аналитиков Института Гайдара, в 2025 г. средняя выручка одного пункта с высокой вероятностью превысит 1,5 млн руб. в год.

Согласно опросу, большинство селлеров указывают на наличие плюсов от сотрудничества с маркетплейсами. Это в первую очередь возможность расширения рынка сбыта (40%) и большого потока заказов (39%), указано в исследовании. Еще треть селлеров отмечают упрощение логистики (32%). Наиболее значимые минусы - высокая конкуренция с другими продавцами (31%) и высокая комиссия с продаж (30%). Кроме того, 23% опрошенных говорят о высокой доле возврата товаров, еще 22% отмечают навязывание скидок и получение штрафов (31%).

За последние два-три года количество ПВЗ выросло кратно - маркетплейсы активно расширяли сети и ПВЗ стали для малого бизнеса простым способом зайти в предпринимательство без крупных вложений, с минимальными рисками и понятным источником клиентов, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. При этом в 2024 г. рост замедлился, а выручка у большинства точек снизилась на 30-60% из-за усиления конкуренции, изменения комиссий и условий маркетплейсов, перераспределения заказов между площадками и общего насыщения рынка, отмечает она.

По словам профессора Финуниверситета Александра Сафонова, открытие ПВЗ - это ведение бизнеса "на грани фола". Обычно предприниматели экономят за счет либо неформальной занятости своих сотрудников, либо оформления себя в качестве самозанятых, поясняет он. При этом владельцы ПВЗ не изобрели ничего нового - такая схема работы характерна в сферах с нестабильной низкооплачиваемой занятостью, констатирует Сафонов.