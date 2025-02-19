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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "ВТБ Мои Инвестиции" добавили "префы" Сургутнефтегаза в топ-10 российских акций, исключили Группу Аренадата
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19 февраля 2025 года 14:56

"ВТБ Мои Инвестиции" добавили "префы" Сургутнефтегаза в топ-10 российских акций, исключили Группу Аренадата

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив "префы" "Сургутнефтегаза" и удалив бумаги ПАО "Группа Аренадата", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Татнефть", "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Возвращаем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в подборку, поскольку котировки значительно отстали от динамики рынка. Предполагаемая дивидендная доходность по итогам 2024 года - 15,5%, одна из самых высоких в секторе, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Убираем акции "Группы Аренадата" из подборки после публикации операционных результатов за 2024 год - новый катализатор роста ожидается не ранее конца марта. Однако компания остается в нашем поле зрения как сильный представитель перспективного IT-сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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