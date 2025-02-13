"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции МТС-банка с целью 1590 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции МТС-банка с целью 1590 рублей за бумагу, открытую 26 ноября 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции МТС-Банк дошли до своего целевого ориентира в 1590 рублей на фоне роста российского рынка на новостях о перспективах перемирия по конфликту с Украиной. Закрываем идею, но по-прежнему сохраняем бумагу в Модельном портфеле с долей 2,6%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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