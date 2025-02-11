"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции Сбербанка с целью 290 руб."

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 290 рублей за бумагу", открытую 24 октября 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы закрываем идею по Сбербанку в связи с достижением таргета в 290 рублей, что соответствует примерно 1х по P/BV, - указывают эксперты инвесткомпании. - С этих уровней мы видим ограниченный апсайд, так как ожидаем околонулевую динамику по темпам роста чистой прибыли Сбербанка по 2025 году. В то время как ЦБ РФ прогнозирует снижение прибыли по банковскому сектору на 10-15%".

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