Потенциал роста акций Норникеля составляет 16% на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций ГМК "Норильский никель" составляет 16% на горизонте года, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Металлургический гигант опубликовал финансовые результаты МСФО за 2024 год. Сокращение выручки главным образом обусловлено снижением цен на никель и палладий, - отмечают эксперты в комментарии. - Дополнительное давление на EBITDA оказывали курсовые экспортные пошлины. По информации Интерфакса, финансовый директор "Норникеля" сообщил, что менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Такое решение вполне ожидаемо - скорректированный свободный денежный поток у компании всего 2 рубля на акцию, а именно от него зависит размер выплаты".

Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально смотрят на акции "Норникеля" из-за низких цен на никель и палладий. Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 141 рубль, потенциал роста на горизонте 12 месяцев - 16%.

10 февраля "Норникель" опубликовал финрезультаты за 2024 год по МСФО: консолидированная выручка составила $12,5 млрд, сократившись на 13% г/г; показатель EBITDA снизился на 25% г/г до $5,2 млрд вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин в течение всего 2024 года; рентабельность EBITDA сократилась на 7 процентных пунктов. до 41%.

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