Акции МДМГ справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент показал заведомо хорошие операционные результаты за 2024 год, продемонстрировав способность наращивать как операционные показатели, так и средний чек. Выручка компании за 2024 год оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечают эксперты. - На наш взгляд, на фоне высокой ключевой ставки Банка России и восстанавливающегося рынка труда активная фаза строительства крупных инвестиционных проектов группы, таких как Лапино-3 и клинический госпиталь в Домодедове, может быть смещена на 2026-2027 годы".

Также эксперты указывают, что ожидаются более высокие выплаты дивидендов: еще одна выплата за четвертый квартал 2024 года на уровне 20-21 рубля на акцию, а в 2025 году - дивиденд около 100 рублей на акцию.

"Мы считаем, что "Мать и дитя" могла заработать прибыль за 2024 год около 8,7 млрд рублей, что предполагает доходность акционеров за 2024 год 11% к текущей цене. Форвардная доходность за 2025 год, по нашим оценкам, находится на уровне 13%. Считаем, что в текущих реалиях акции оценены справедливо", - пишут аналитики сервиса в материале.

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