"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций РусАгро

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "РусАгро" и целевую цену на уровне 1500 руб. за бумагу на фоне сильных операционных результатов компании, говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Один из крупнейших российских агрохолдингов опубликовал сильные операционные результаты за четвертый квартал 2024 года, которые оказались выше наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Выручка холдинга выросла на 19% г/г, до до рекордных 141,6 млрд руб., несмотря на высокую базу предыдущего года. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "РусАгро" на фоне сильных операционных результатов и ожидаем позитивного финансового отчета. Завершение процедуры переезда в РФ и начало торгов акциями российской ПАО ждем до конца первого квартала этого года".

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