Рубль днем растерял утренний рост и перешел к снижению в паре с юанем

Москва. 6 февраля. Юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль, напротив, растерял весь утренний рост и перешел к снижению в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,026 руб., что на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 45 копеек, до 97,96 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 50 копеек, до 101,65 руб./EUR1.

Пара "юань-рубль" сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 13 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно укреплялся, поддержку курсу оказывает приток валюты со стороны экспортеров и Банка России после завершения длинных праздников в Китае, - отмечают аналитики. - В моменте на стороне рубля мог играть и анонс февральских операций Минфина по бюджетному правилу, в рамках которого чистые продажи юаней со стороны ЦБ с пятницы увеличатся с 4,8 до 5,6 млрд руб./сутки. В четверг курс "юань-рубль" находился у 12,94 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабели. ЦБ уже должен был завершить ускоренную продажу валюты для компенсации "паузы" во время китайских праздников. На этом фоне у курса есть потенциал к возврату выше 13,00 руб./юань".

Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц почти на 0,2 п.п. оказались выше недельной динамики. Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует только 14 февраля.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Следующие данные недельной инфляции выйдут 12 февраля. Эта статистика будет учитываться регулятором при принятии решения по ключевой ставке. С начала года фиксируется постепенное замедление роста цен после их повышения с 1 по 13 января на 0,67%, - отмечает эксперт в комментарии. - С учетом этого полагаем, что Банк России оставит ставку без изменений - на отметке 21% годовых. Дополнительным аргументов в пользу такого решения выступит замедление роста кредитования, продолжающееся с ноября прошлого года".

Цены на нефть перешли к росту после сообщений о том, что Саудовская Аравия в марте резко повысит цены для покупателей нефти из стран Азии и Европы.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,93 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,54, до $71,4 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила в четверг, что поднимет цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Это сообщение остановило снижение нефтяных котировок, опускавшихся под преобладающим давлением опасений по поводу последствий введения пошлин на взаимный импорт в США и Китае, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа.

В США уже ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с 10 февраля.

Инвесторы опасаются, что торговая война может повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Указ Трампа о возвращении к политике максимального экономического давления на Иран, способной повлечь ограничение нефтяного экспорта из этой страны, ранее не смог переломить понижательной динамики рынка.