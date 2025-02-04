Акции Северстали могут быть интересны на долгосрочном горизонте - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Северстали" могут быть интересны на долгосрочном горизонте при развороте цикла денежно-кредитной политики ЦБ, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Северсталь" представила результаты по итогам 4К2024: производство стали сократилось на 8% г/г до 2,7 млн тонн, а продажи выросли на +14% г/г до 2,9 млн тонн. Выручка выросла на +3 г/г, составив 202 млрд рублей, при этом EBITDA снизилась на 35 г/г до уровня 46 млрд рублей. Свободный денежный поток стал отрицательном - 2 млрд рублей, из-за чего компания отказалась от выплаты дивидендов за 4К2024. Мы считаем, что вышедшие результаты отражают давление на сектор текущих макро условий. Мы считаем, что акции компании могут быть интересны на горизонте 1-2 года при развороте цикла ДКП", - пишут эксперты в комментарии.

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