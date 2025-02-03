"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Юнипро" с целевой ценой 2,1 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Юнипро" представила операционные результаты за IV квартал 2024 года: производство электроэнергии выросло на 4%, хотя по году выпуск практически не изменился, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Наш "нейтральный" взгляд на "Юнипро" основывается на том, что с 2025 года финансовые показатели компании существенно снизятся. В последние годы компания копит деньги на балансе (до 2022 года компания выплачивала прибыль в виде дивидендов). "Юнипро" является заложником геополитической ситуации, при этом внешнее управление в компании существенно не разрушало денежные потоки".

Эксперт указывает на некоторое наращивание инвестрасходов, но пока они не "высасывают" все операционные доходы, и излишки копятся на балансе.

"Мы ожидаем, что в 2025 году компания останется рентабельной, но накопление денег на балансе резко сократится, - прогнозирует Булгаков. - С финансовой точки зрения компания выглядит достаточно сильно, а единовременная выплата денег с баланса могла бы обеспечить дивдоходность 62%, но мы такой выплаты не ожидаем. Сможет ли "Юнипро" выиграть от гипотетической геополитической разрядки - вопрос также достаточно неопределенный".

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