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29 января 2025 года 19:01
ЛУКОЙЛ и Транснефть - наименее уязвимые к санкциям компании нефтегазового сектора - "Финам"
"ЛУКОЙЛ" и "Транснефть" - наименее уязвимые к новым масштабным санкциям США компании нефтегазового сектора РФ, говорится в стратегии по нефтяному сектору аналитиков "Финама". "Для российского нефтяного сектора очередным вызовом стали масштабные санкции США, которые были введены перед уходом администрации Байдена, - отмечают аналитики. - На наш взгляд, санкции будут иметь умеренный эффект на экспорт и добычу, которые могут снизиться в пределах нескольких сотен баррелей в сутки. Попавшие под санкции компании могут быть вынуждены сфокусироваться на внутреннем рынке, в то время как их более удачливые конкуренты, наоборот, нарастят экспорт. В условиях достаточно высокой неопределенности относительно влияния последних санкций на бизнес российских нефтяников мы считаем оправданным делать ставку на наименее уязвимые к ограничениям компании. В частности, выделяем акции "ЛУКОЙЛа", который за счет отсутствия государства в составе акционеров смог избежать серьезных санкций". "ЛУКОЙЛ", по мнению экспертов "Финама", в первую очередь выделяется щедрой дивидендной политикой, предусматривающей выплату 100% скорректированного свободного денежного потока в виде дивидендов. По их оценкам, на фоне повышенных рублевых цен на нефть дивиденды "ЛУКОЙЛа" на горизонте 12 месяцев могут составить около 1000 руб. на акцию, что соответствует 13,9% доходности. Среди других сильных сторон "ЛУКОЙЛа" аналитики выделяют наличие значительной чистой денежной позиции, ряда международных проектов развития и эффективной по меркам РФ нефтепереработки. "Рисками в кейсе "ЛУКОЙЛа" являются возможность вынужденной продажи европейских НПЗ компании и риски потери объемов, которые сейчас продолжают идти транзитом через Украину. Наша целевая цена по акциям "ЛУКОЙЛа" составляет 8395 руб., апсайд - 17%", - указывают стратеги инвесткомпании. Более консервативной, на взгляд экспертов, идеей в российском нефтегазовом секторе являются привилегированные акции "Транснефти". Ежегодная индексация тарифов "Транснефти" остается ключевым фактором долгосрочного роста выручки компании. "Несмотря на рост налоговой нагрузки, "Транснефть" планирует продолжить выплачивать 50% скорр. прибыли в виде дивидендов с высокой для защитного бизнеса доходностью, - подчеркивается в стратегии. - Выплаты за 2024 год будут занижены разовыми расходами по отложенному налогу на прибыль из-за роста налога на прибыль, но по итогам 2025 года объем дивидендов может увеличиться благодаря индексации тарифа на транспортировку нефти. На этом фоне ожидаем, что дивиденд за 2024 год составит 150,8 руб. на акцию (12,9% доходности), а за 2025 год - 169,4 руб. на акцию (14,5% доходности)". Среди других сильных сторон "Транснефти", по мнению аналитиков, можно выделить защитный характер бизнеса и наличие значительной чистой денежной позиции, позволяющей выигрывать от жесткой ДКП. Текущая целевая цена по привилегированным акциям "Транснефти" составляет 1360 руб., апсайд - 17%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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