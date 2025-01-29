Потенциал роста акций X5 составляет 18% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) составляет 18% на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Акции ритейлера выросли на 7,2% во вторник, - отмечают аналитики. - Стремительный подъем на высоком обороте под 11 млрд рублей выносит бумаги ритейлера на 9-месячные максимумы. Акции совсем недавно вернулись на биржу после редомициляции корпорации и уже в шаге от абсолютных вершин - рекорд стоимости был в апреле чуть выше 3200 руб., есть вероятность, что в самые ближайшие сессии будет новый топ. У нас "позитивный" взгляд и годовой таргет 3700 руб., или еще +18% до конца прогнозного периода. Сильная отчетность и ожидания возврата к выплате больших дивидендов относят акции к фаворитам".

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