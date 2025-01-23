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23 января 2025 года 17:48

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 144,48 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 144,48 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: не выше 137,45 рубля, потенциальная доходность: до 5,1%, сообщается в комментарии аналитика Романа Житника.

"Технический анализ сигнализирует о возможности роста акций, - отмечает эксперт. - Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным экспоненциальным скользящим средним (EMA), акции находятся в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 20 торговых сессий - это подкрепляет уверенность, что рост продолжится. Для ограничения потенциальных убытков рекомендуется разместить защитную стоп-заявку на уровне 132,76 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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