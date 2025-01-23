"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 144,48 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 144,48 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: не выше 137,45 рубля, потенциальная доходность: до 5,1%, сообщается в комментарии аналитика Романа Житника.

"Технический анализ сигнализирует о возможности роста акций, - отмечает эксперт. - Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным экспоненциальным скользящим средним (EMA), акции находятся в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 20 торговых сессий - это подкрепляет уверенность, что рост продолжится. Для ограничения потенциальных убытков рекомендуется разместить защитную стоп-заявку на уровне 132,76 руб.".

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