S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов на торгах в среду, полагает

аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют рост, указывая на вероятность продолжения ралли. Китайские рынки снижаются из-за опасений повышения пошлин, - пишет эксперт в комментарии. - На предстоящую сессию мы прогнозируем средний уровень волатильности при умеренно позитивном балансе рисков. Ориентируемся на колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6010-6100 пунктов (от -0,6% до +0,8% к уровню закрытия во вторник)".

Техническая картина, по мнению аналитика, продолжает поддерживать "быков": ближайшая их цель - исторический максимум 6100 пунктов индекса S&P 500.

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