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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в среду - Freedom Finance Global
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22 января 2025 года 14:23
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют рост, указывая на вероятность продолжения ралли. Китайские рынки снижаются из-за опасений повышения пошлин, - пишет эксперт в комментарии. - На предстоящую сессию мы прогнозируем средний уровень волатильности при умеренно позитивном балансе рисков. Ориентируемся на колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6010-6100 пунктов (от -0,6% до +0,8% к уровню закрытия во вторник)". Техническая картина, по мнению аналитика, продолжает поддерживать "быков": ближайшая их цель - исторический максимум 6100 пунктов индекса S&P 500. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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