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22 января 2025 года 09:10

Dow Jones прибавил более 1%

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник, Dow Jones прибавил более 1%. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются в среду, остальная Азия в плюсе. Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе сессию во вторник.

В понедельник торги в Штатах не проводились из-за государственного праздника, и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации.

В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ю пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая.

"Рисковые активы получают поддержку от ожиданий дерегулирования, а также от того, что ситуация с пошлинами оказалась не настолько плохой, как многие опасались, - отметил старший экономист Jefferies Мохит Кумар. - При этом мы признаем наличие повышенной волатильности".

Между тем Трамп пообещал наращивать объемы добычи нефти, и на этом цена бумаг нефтесервисной компании SLB (SPB: SLB) выросла на 0,4%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подорожали на 4,2%. Американская компания, выпускающая десятки тысяч различных товаров, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 23%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы экспертов.

Тем временем цена бумаг KeyCorp (SPB: KEY) снизилась на 3,6% из-за того, что банк завершил прошлый квартал с чистым убытком, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий экспертов.

D.R. Horton Inc. (SPB: DHI), одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости, в первом квартале 2025 финансового года снизила чистую прибыль и выручку. Капитализация компании опустилась на 2,7%, хотя показатели оказались лучше прогнозов рынка.

Брокер Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 76% в годовом выражении и нарастил выручку на 20%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Котировки акций компании подскочили на 5,9%.

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 3,2% после того, как аналитик Jefferies Эдисон Ли понизил рекомендацию для её акций до "ниже рынка" с "держать".

Акции General Motors (SPB: GM) выросли в цене на 5,7% после улучшения рекомендаций для них со стороны аналитиков Deutsche Bank до "покупать" с "держать" на фоне хороших показателей в Китае и агрессивного выкупа акций.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 1,24% и составило 44025,81 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие более чем на 3%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,88% - до 6049,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,64% и составил 19756,78 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются в среду, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают положительную динамику.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 10%. Они могут вступить в силу 1 февраля.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск опустился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Локомотивами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции образовательной компании New Oriental Education & Technology Group, рухнувшие на 25% из-за слабой квартальной отчетности. Кроме того, аналитики ряда банков ухудшили рекомендации для них.

Также существенное снижение стоимости показывают бумаги ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 4,5% и 3,2% соответственно, девелопера Longfor Group - на 4,5%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 4,1%, автопроизводителя Geely - на 4,1%, выпускающей компьютеры Lenovo - на 3,2%.

В число немногочисленных компаний, акции которых растут в цене, входят BYD Electronic (+1,1%), China Unicom (+0,4%) и HSBC (+0,4%).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 мск увеличилось на 1,6%.

Дорожают акции представителей полупроводниковой отрасли, включая Disco Corp. (+11,6%), SoftBank Group (+11%), Advantest (+4,3%), Screen Holdings (+4,8%), Tokyo Electron (+1,5%).

Также повышаются котировки бумаг автопроизводителя Toyota Motor (+1,3%), производителя потребительской электроники Sony (+1,1%), сетевых магазинов одежды Fast Retailing (+0,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск увеличился на 1,3%.

Индекс потребительского доверия в стране вырос в январе до 91,2 пункта по сравнению с 88,2 пункта месяцем ранее, по данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 90 пунктов, по данным Trading Economics.

Между тем инфляционные ожидания населения на следующий год остались на уровне 2,8%, на три и пять лет - 2,6%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 3,7%, сталелитейной Posco - на 2,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3%.

Наиболее существенный прирост котировок показали акции производителей урана Boss Energy (+14,2%), Paladin Energy (+9,8%) и Deep Yellow (+6,7%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2% и 0,75% соответственно.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $79,33 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,86 (1,1%), до $79,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,06 (0,08%), до $75,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,56 (2%), до $75,83 за баррель.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он также указывал на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики.

Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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