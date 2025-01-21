"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции НЛМК с целью 137,5 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 137,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не ниже 149 рублей, потенциальная доходность: до 9%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева.

Анализ динамики акций эмитента указывает на два серьезных сигнала, предвещающих возможное снижение цены, указывает эксперт.

"Первая причина - это тревожная "медвежья дивергенция", наблюдаемая при сравнении графика цены акций НЛМК с индексом относительной силы (RSI). Это классический признак ослабления покупательского давления. Хотя цена номинально растет, подъем оказывается все более вялым, а объемы сделок, которые часто игнорируются при анализе только графика цены, могут подтвердить слабость покупателей", - пишет Казиев в материале.

Вторая причина для беспокойства, по мнению аналитика "Аьфа-Инвестиций" - появление на графике свечной комбинации "темные облака".

Этот "медвежий" паттерн свечной графики сигнализирует о резком изменении рыночного импульса с "бычьего" на "медвежий" после предшествующего роста. Паттерн состоит из двух свечей. Первая свеча "бычья" с достаточно высоким телом. Вторая свеча, "темное облако", является "медвежьей" и открывается выше максимума первой свечи, но закрывается ниже середины тела первой свечи. Важно отметить, что надежность этого сигнала зависит от контекста - его силы увеличиваются при подтверждении другими техническими индикаторами, например, указанным выше RSI, а также индикаторами объема", - пишет Казиев.

"Формируя спекулятивную длинную позицию ("шорт"), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит установить на уровне 157 рублей и выше", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.