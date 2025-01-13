Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть

Москва. 13 января. Юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль упал, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,818 руб., что на 9,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос чуть выше 13,85 руб. впервые 23 декабря.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 января на 79,35 копейки, до 102,7081 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,08 копейки, до 104,8556 руб./EUR1.

"Рубль в начале января показал разнонаправленную динамику относительно мировых валют. Китайский юань с начала года подорожал на 4,69% до 13,82 руб. при открытии торгов в этот понедельник. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 1,32%, до 103 руб., а евро подешевел на 0,37%, до 105,7 руб. Введение новых санкций США против российского экспорта нефти и газа 10 января оказало умеренное давление на курс рубля, поскольку участники рынка могли учитывать вероятность введения дополнительных ограничений. Основную поддержку национальной валюте обеспечили растущие котировки нефти, а также ожидания возможного снижения геополитической напряженности в связи с появлением новостей о подготовке встречи президентов России и США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Альфа-банк оценивает январский баланс рисков для рубля как нейтрально-позитивный, говорится в материале аналитика банка Никиты Еурова.

"Основная новость для валютного рынка - очередное ужесточение санкций против российских экспортеров со стороны США и Великобритании, - пишет эксперт. - Экономический эффект от новых ограничений пока оценить довольно сложно, поскольку он будет зависеть от возможностей и желания участников торговли обойти эти санкции. С учетом того, что цены Brent на этих новостях уже превысили отметку $80, мотивация обойти новые ограничения будет только усиливаться. Индия в понедельник заявила, что не ожидает проблем с поставками нефти из РФ в ближайшие два месяца. По-видимому, ценовой эффект от новых санкций будет заключаться в увеличении дисконта, который будет компенсирован повышением мировых цен".

На взгляд аналитика банка, санкции могут дополнительно повлиять на объемы экспорта, в этом случае в конце квартала рубль может оказаться под давлением. Некоторый эффект от санкций в виде роста спекулятивных покупок валюты, по мнению Еурова, уже наблюдается: в понедельник курс китайской валюты превысил отметку 13,85 руб. за юань. "Однако фундаментально январский баланс рисков для рубля нейтрально-позитивный, учитывая ожидаемое сокращение спроса на импорт и выплату дивидендов экспортерами", - делает вывод стратег.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 70,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 1,32 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 декабря по 14 января (5,4 млрд руб., в сумме 114,4 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 10,1 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года (с 9 января по 30 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года будет продавать валюту объемом 4,76 млрд руб. в день (с 9 по 14 января продает в размере 3,41 в день).

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник после уверенного подъема в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $81,09 за баррель, что на 1,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,44%, до $78,44 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.

Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении поставок после введения в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.

Дисконт цены российской нефти Urals к Brent может вырасти в среднесрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Тренд на ужесточение санкционного режима в отношении российской энергетики продолжается, но сильного шока новые санкции не произвели, поскольку отрасль готовилась к такому развитию событий давно, и многие процессы уже в достаточной степени отлажены, - пишет аналитик в комментарии. - Однако в среднесрочной перспективе из-за новых осложнений работы нефтяных компаний может вырасти дисконт российской нефти Urals к Brent, повыситься стоимость фрахта, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведёт к снижению российского экспорта".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 января упала на 38 базисных пунктов - до 20,62% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник уменьшилась на 6 базисных пунктов, до 21,05% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 6 базисных пунктов, до 20,95% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 7 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 20% годовых.