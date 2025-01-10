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10 января 2025 года 20:23

Рынок акций РФ начал новый год с локальной коррекции, но далее подрос на ожиданиях встречи глав США и РФ

Рынок акций РФ в начале первой декады января скорректировался вниз после декабрьского ралли "имени ЦБ" на решении регулятора 20 декабря не менять ключевую ставку (21% годовых) и умеренно "ястребиного" сигнала о дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако далее рост возобновился на слухах в СМИ о готовящейся встрече глав США и России после инаугурации президента США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи, опускавшийся ниже 2750 пунктов, отскочил выше 2820 пунктов.

В период с 30 декабря по 10 января индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 2824,59 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и достиг 873,09 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent в первую декаду января вырос до $79,16 за баррель (+7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за декаду вырос до 101,9146 руб./$1 (+0,23 рубля).

Рынок акций РФ на последних в ушедшем году торгах 30 декабря продолжил ралли; внешние фондовые рынки демонстрировали ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов (максимум на закрытие торгов с начала августа), сократив в третью декаду декабря втрое свои годовые потери.

Лидерами роста в этот день выступили бумаги "Ростелекома" (+8,2%) и металлургов: подорожали акции "Северстали" (+8%), "Мечела" (+7,9% и +8,9% "префы"), "ММК" (+7,4%), ОК "Русал" (+6,7%), "НЛМК" (+5,8%).

По итогам 2024 года индексы МосБиржи и РТС снизились на 7-17,6% на фоне роста официального курса доллара от ЦБ РФ на 11,99 рубля. До заседания ЦБ РФ 20 декабря годовые потери индекса МосБиржи составляли 22%.

Поддержку ценам на нефть в конце декабря оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 4,237 млн баррелей.

Бурное декабрьское ралли привело к локальному перегреву рынка, из-за чего на первых в 2025 году торгах 3 января он начал корректироваться - игроки фиксировали прибыль на опасениях новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешняя фондовая конъюнктура улучшилась и подросла нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $76,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов после роста в начале сессии в район 2900 пунктов, при этом лидировали в откате бумаги "Газпром нефти" (-3,8%) и "Татнефти" (-3,8%), а лидерами роста выступили акции "Озон Фармацевтика" (+15,8%) на рекордном обороте торгов (более 1,93 млрд рублей) в отсутствие новостей.

Минфин США 31 декабря расширил антироссийский санкционный список, добавив в SDN List двух человек и одно юрлицо - международный некоммерческий фонд "Центр геополитических экспертиз".

"Газпром" сообщил 1 января, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом.

Поддержку нефти оказали ослабление доллара и эскалация напряженности на Ближнем Востоке. ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.

Очередная статистика Минэнерго США показала, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей (снижение показателя зафиксировано шестую неделю подряд).

В понедельник, 6 января, рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, однако снижение замедлилось на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти на фоне ослабления доллара (мартовский фьючерс на Brent поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше протестированного рубежа 2800 пунктов, лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,7%) и "Совкомфлота" (-2,3%).

Раллировали на 5-22% бумаги сектора фармацевтических компаний вслед за бумагами "Озон Фармацевтика" (+9%), которые за три торговых дня прибавили в цене 50%. Некоторые эксперты связывали рост спекулятивного спроса на бумаги фармацевтических компаний с новой вспышкой метапневмовируса в Китае, смертность которого, по последним данным, достигла 43%.

Нефть выросла на фоне ослабления доллара на Forex после сообщений в СМИ о том, что избранный президент США Трамп планирует ввести лишь ограниченные пошлины на импорт.

Как написала Washington Post со ссылкой на трех информированных источников, помощники Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров, имеющих особое значение для государственной и экономической безопасности. Трамп вступает в должность 20 января.

Также в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод, предупредив, что бурение просто "не оправдывает рисков" и "не нужно" для обеспечения энергетических потребностей государства.

Кроме того, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

В среду, 8 января, рынок акций РФ подрос на фоне подорожавшей с начала недели нефти (мартовский фьючерс на Brent торговался у $77 за баррель) и "бычьих" усилий спекулянтов в преддверии возвращения инвесторов с новогодних праздников, в то время как внешние фондовые площадки в течение дня подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Астра" (+4,2%) и "ФСК-Россети" (+3,5%), просели после отсечки квартальных дивидендов бумаги "Татнефти" (-1,3%; выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций, ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу). Во "втором эшелоне" возрос спрос на бумаги энергосбытовых и сетевых компаний (например, взлетели на 25% акции ПАО "Россети Северо-Запад"), а в секторе фармацевтики бумаги скорректировались вниз на 2-6%.

В США индексы акций днем ранее просели на 0,4-1,9% во главе с Nasdaq из-за опасений, что Федрезерв может повременить с дальнейшим активным смягчением монетарной политики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта, при прогнозах роста до 53,3 пункта с ноябрьских 52,1 пункта. Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, и участники рынка теперь ждут, что регулятор снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года (по данным FedWatch от CME Group).

В четверг, 9 января, рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз в рамках фиксации прибыли игроками, фактором неуверенности покупателей оставались опасения введения новых антироссийских санкций Запада; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подорожала нефть (фьючерс на Brent вновь поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2770 пунктов (уровень 28 декабря), лидерами снижения выступили "префы" "Транснефти" (-4,6%) на новостях о росте налогов для компании.

Ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" с 1 января повышается до 40% и будет действовать в течение 6 лет, в налоговых периодах 2025-2030 годов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены в законе, который подписал президент РФ. До этого налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года для всех других российских организаций она вырастает до 25%.

В связи с увеличением налоговой нагрузки "Транснефть" просила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% вместо предусмотренных правительством 5,8%.

Несмотря на повышение налога, министерство финансов заложило в бюджет поступления дивидендов от "Транснефти", исходя из выплаты компанией 50% чистой прибыли, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

На "Мосбирже" в четверг начались торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (тикер X5) после прошедшей редомициляции. По итогам сессии акции компании стоили 2803 рубля (+0,2% к уровню временного прекращения торгов бумагами на бирже в начале апреля 2024 года).

Собрание акционеров МФК "Займер" (-0,1%, до 142,05 рубля) одобрило выплату дивидендов за III квартал 2024 года в размере 10,51 рубля на акцию (закрытие реестра 14 января).

Протокол декабрьского заседания Федрезерва США, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

В пятницу рынок акций утром опускался ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи на новостях о новых антироссийских санкциях Японии, однако днем произошел разворот вверх и индекс отскочил выше 2820 пунктов на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Трампа; также поддержку оказала выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $79 за баррель).

Японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, хотя конкретики в данном направлении пока нет. "Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал Песков.

Просели после отсечки на Мосбирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года акции "Роснефти" (-1,5%, выплаты составят 36,47 рубля на бумагу).

Вечером в пятницу стало известно, что Минфин США ввел новый обширный пакет санкций против российского энергетического сектора, но реакция на него рынка в целом оказалась нейтральной. В частности, под санкции подпали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", лицензии OFAC на сворачивание операций с этими компаниями и выход из их ценных бумаг будут действовать до 27 февраля. Минфин США включил в антироссийский санкционный список руководителей ряда крупных нефтегазовых компаний, гендиректора "Росатома" и ряд других топ-менеджеров этой госкорпорации.

США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ, а также внесли в SDN-List под 30 российских компаний из этого сегмента, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения на работу американских компаний в России вступят в силу с 27 февраля.

Кроме того, США внесли в санкционные списки 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Также в документе Минфина США сообщается, что принадлежность к энергетическому сектору экономики РФ включена в число достаточных оснований для введения санкций.

В период с 30 декабря по 10 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+27%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+24%), ПАО "Россети Урал" (+17%); хуже рынка выглядели акции НК "Роснефть" (-6%), "префы" "Транснефти" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-3% и -3% "префы").

Рынок акций РФ во вторую декаду января может попытаться продолжить восстановление в надежде на ослабление санкционного давления США в период президентства Дональда Трампа, а также на урегулирование конфликта вокруг Украины, фактором риска останется геополитическая напряженность. Для индекса МосБиржи коридор колебаний во второй декаде января может составить 2750-2900 пунктов, для индекса РТС - 830-930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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