Рубль днем опускается в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть

Москва. 10 января. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль опускается, несмотря на уверенный рост цен на нефть, так как позитивная динамика на рынке энергоносителей обусловлена в том числе рисками введения новых санкций против российской нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,645 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 43 копейки, до 102,92 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 54 копейки, до 105,92 руб./EUR1.

"На валютном рынке рубль в целом выглядит стабильно и при прочих равных может остаться недалеко от уровней 14 руб. против юаня, 103 руб. против доллара и 105 руб. против евро. В первые официальные рабочие дни 2025 года не наблюдается заметного давления на рубль, несмотря на возвращение Банка России к покупкам иностранной валюты с 9 января. На следующей неделе при этом будут обнародованы объемы операций с валютой и золотом на ближайший месяц", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу, причем котировки Brent превысили $79 за баррель впервые за три месяца.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,43 за баррель, что на 3,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,25%, до $76,31 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,8%.

Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме того, трейдеры опасаются ужесточения санкций в отношении России и Ирана.

Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

"Нефть марки Brent завершает третью неделю подряд ростом. Ключевой фактор, оказывающий поддержку "черному золоту", - ожидания новых санкций США против российской нефти, - пишет аналитик. - Американские власти могут усилить давление на так называемый "теневой флот", который позволяет России продавать нефть выше "потолка" в $60 за баррель. Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены".