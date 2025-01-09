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09 января 2025 года 12:47
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 3769 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "После завершения принудительной редомициляции начались торги акциями "ИКС 5" взамен приостановленных с апреля 2024 года торгов расписками X5 Retail Group N.V., - пишет эксперт. - В свободном обращении у компании свыше 40% бумаг, однако на старте торгов не возникло ожидаемого навеса предложения из-за стабильной бизнес-модели ИКС 5, дающей возможность платить дивиденды. Бумаги растут примерно на 2%, а в первые минуты торгов подскакивали на 7%. После переезда в Россию можно ожидать выплаты разового дивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет. По нашим оценкам, он может превысить 600 рублей, доходность составит около 21%. В дальнейшем компания может продолжить платить дивиденды". Эксперт подчеркивает, что ближайшие три года "ИКС 5" планирует расти темпами не менее 17-18% в год за счет развития магазинов разных форматов, охватывающих больше потребителей, чем моноформатные магазины. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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