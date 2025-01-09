ИСПРАВЛЕНО: Перспективы котировок акций ИКС 5 в целом позитивны - "Цифра брокер"

Перспективы котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в целом позитивны, при этом спешить с покупкой бумаг, возможно, пока не стоит, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

В четверг под новым тикер-кодом "X5" начнутся торги бумагами ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (ранее X5 Retail Group). В акциях возможен навес, много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре, при этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги, отмечают эксперты.

"Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, "Магнита", акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов. Оцениваем эмитента по форвардному мультипликатору P/E в 5,8 на 2025 год, то есть по цене закрытия акции выглядят интересно, тем не менее спешить с покупкой смысла, возможно, нет, - пишут аналитики в обзоре. - По причинам, описанным выше, стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный, она демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж и, конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок".

Прогнозная цена акций ритейлера на двенадцать месяцев, рассчитанная экспертами "Цифра брокер", составляет 3900 рублей за штуку.

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