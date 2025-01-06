Рынок акций РФ замедлил снижение и удержался выше 2800п по индексу МосБиржи, вырос сектор фармацевтики

Москва. 6 января. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения коррекции вниз в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, однако снижение замедлилось на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти из-за ослабления доллара (мартовский фьючерс на Brent поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2800 пунктов, лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,7%) и "Совкомфлота" (-2,3%); раллировали бумаги сектора фармацевтических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2816,26 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2794,2 пункта), индекс РТС - 872,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1% и -2,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%, до 664,6 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

На общем снижении рынка раллировали бумаги сектора фармацевтических компаний вслед за бумагами "Озон Фармацевтики" (MOEX: OZPH) (+8,9%, до 52,29 рублей; объем торгов превысил 1,541 млрд рублей), рост продолжается третьи торги подряд (за это время бумаги выросли на 50%).

Так, в понедельник выросли акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+21,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+21,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+10%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+16,7%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+6,5%), MDMG (MOEX: MDMG) (+4,3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC) ) (+6,3%), ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (+1,3%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на западных фондовых площадках в начале недели настроения мажорные, хотя в Азии на ряде площадок наблюдалось снижение.

Российский рынок начал второй торговый день 2025 года с продолжения фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ожидается выход статданных об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и прогнозы по следующему заседанию ЦБ РФ в феврале.

Аналитик также отметил рост бумаг российских фармацевтических компаний на возросших объемах торгов, что, вероятно, связано с вспышкой метапневмовируса в Китае, смертность которого достигла 43%, по последним данным.

"Инвесторы опасаются повторения истории эпидемии коронавируса, из-за чего финансовые результаты этих фармацевтических компаний сильно вырастут. Однако стоит заметить, что пандемия коронавируса была недавно, то есть свежий опыт работы с эпидемиями позволит максимально эффективно предотвратить распространение нового вируса. То есть данный рост сектора фармацевтики больше выглядит как спекулятивный разгон", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи тестирует уровень поддержки 2800 пунктов. При удержании этого рубежа возможен возврат к уровню 2900 пунктов, полагает эксперт. Однако у индекса остался еще не закрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, поэтому его нельзя исключать из вероятных целей возможного снижения, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-2%) и США (индексы к 18:50 мск выросли на 0,5-1,8% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта по сравнению с 48,3 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 49,5 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, в декабре снизился до 50,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2024 года увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,7%, тогда как в ноябре было отмечено снижение на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и на 0,5% - в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре увеличились на 2,6% в годовом выражении. Относительно ноября они поднялись на 0,4%. Эксперты ожидали подъема на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% - в помесячном.

Экономическая политика, обозначенная администрацией избранного президента США Дональда Трампа, не вызовет кардинального изменения в траектории инфляции в стране, полагает бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке.

"Политика Трампа, какими бы ни были ее параметры с точки зрения государственных финансов, вероятно, окажет скромное влияние на уровень инфляции", - сказал он в ходе дискуссии на заседании Американской экономической ассоциации в Сан-Франциско. По словам Бернанке, налоговые послабления 2017 года, которые Трамп хочет продлить, уже в целом действуют.

На нефтяном рынке в понедельник цены вернулись к росту (Brent локально поднималась в район $77,5 за баррель) на фоне ослабления доллара на Forex после сообщений в СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести лишь ограниченные пошлины на импорт.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $76,75 за баррель (+0,3% и +0,8% в пятницу), февральская цена WTI - $74,15 за баррель (+0,3% и +1,1% в пятницу).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,6% (до 108,24 пункта).

Как написала Washington Post со ссылкой на трех информированных источников, помощники Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров, имеющих особое значение для государственной и экономической безопасности. Трамп вступает в должность 20 января.

Также в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод, предупредив, что бурение просто "не оправдывает рисков" и "не нужно" для обеспечения энергетических потребностей государства.

Как пишет агентство Bloomberg, это решение закреплено в паре президентских распоряжений, выпущенных в понедельник и подтверждающих его нацеленность на сохранение окружающей среды и борьбу с изменением климата, всего за две недели до вступления в должность Трампа.

Кроме того, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

В среду будет опубликован протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), а в пятницу - отчет о состоянии рынка труда США за прошлый месяц.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4%), акции ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-3,1%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-3,1%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-3,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,2%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,2%).

Выросли бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+13,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+9,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,7%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+6,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+4,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,1 млрд рублей (из них 12,82 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 6,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,6 млрд рублей на акции "Газпрома").