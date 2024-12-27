Вероятно сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в 1К25 - Альфа-банк

Вероятно сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в 1К25, говорится в стратегии Альфа-банка на 2025 год.

"Ожидаем сохранения напряженной ситуации на рынке облигаций в 1К25, - пишут аналитики. - Мы считаем, что после заседания ЦБ по ставке 20 декабря неопределенность в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки сохранится. На данный момент мы не видим предпосылок для разворота ДКП, соответственно, нет оснований ожидать улучшения конъюнктуры на долговом рынке. Мы ожидаем, что динамика долговых рынков будет в значительной мере зависеть от обновленного макропрогноза, который будет представлен на первом в будущем году опорном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке 14 февраля 2025 года. Если в прогнозе будут улучшения по сравнению с прогнозом, представленным 25 октября, это может придать рынкам импульс к росту".

Эксперты банка ожидают роста котировок валютных облигаций. "Общий объем погашения валютных корпоративных облигаций до конца текущего года и в 2025 году составляет $11,9 млрд, или 35% от общего объема валютных облигаций в обращении, - отмечают они. - Рынок валютных бумаг не восполнит потери после погашения, а в отсутствие других инструментов инвестирования в валюте инвесторы, не имеющие, как банки, регуляторных ограничений, будут сохранять интерес к валютным облигациям, что в условиях сокращения предложения таких бумаг будет способствовать росту цен".

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