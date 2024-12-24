Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2685-2740п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2740 пунктов во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно поменяло рыночную ситуацию. Мы ждем ускорения восстановления индекса Мосбиржи после праздников", - пишет эксперт в обзоре.

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