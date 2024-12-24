Индекс RGBI закроет 2024г выше текущих уровней - ПСБ

Индекс RGBI закроет 2024 год выше текущих уровней, рынок пока не перегрет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Закрытие коротких позиций в ОФЗ в понедельник дало топливо на продолжение роста индекса RGBI, который поднялся до максимумов августа; доходность индекса снизилась на 109 б.п. (до 16,45% годовых), констатирует эксперт.

"Доходность годовых бумаг на уровне 18,9% и длинных в районе 15% годовых в текущих условиях уже выглядит справедливо, однако пока рынок не перегрет. Институциональные инвесторы будут поддерживать рост, стремясь максимально нивелировать отрицательную переоценку портфелей с начала текущего года, пишет Грицкевич в обзоре. - Сохраняем рекомендацию по увеличению доли длинных ОФЗ-ПД в облигационном портфеле до 20%. Для более консервативных стратегий рекомендуем 2-3-летние корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА" и доходностью 25-30%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.