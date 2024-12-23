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23 декабря 2024 года 19:41

Рынок акций РФ в понедельник замедлил ралли, но закрепился выше 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в понедельник замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками после ралли, вызванного пятничным решением ЦБ РФ не менять ключевую ставку; на внешних фондовых площадках наблюдалось улучшение конъюнктуры, однако подешевела нефть (февральский фьючерс на Brent просел в район $72,1 за баррель). Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2700 пунктов, индекс РТС поднялся к 840 пунктам на фоне укрепления рубля; в лидерах роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+9,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+8,2%) и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+7,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2702,48 пункта (+2,4%, максимум сессии - 2738,7 пункта), индекс РТС - 837,82 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составил 101,6143 руб. (-72,95 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+7,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), Сбербанка (+2,5% и +2,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,2%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы").

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в начале недели продолжил рост и в моменте подходил к уровню 2740 пунктов. При этом рыночная конъюнктура была не самой благоприятной - рубль укреплялся, нефть Brent снижалась в цене в направлении $72 за баррель. Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России о вероятном завершении цикла повышения ключевой ставки, считает он.

Декабрьский индекс доверия американских потребителей Conference Board, опубликованный в понедельник, вышел неожиданно хуже прогнозов. Во вторник в фокусе внимания будут ноябрьские данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США, а на российском рынке акций во вторник важных событий не ожидается. Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ РФ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 пунктам по индексу МосБиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз. Прогноз для индекса на 24 декабря - 2650-2775 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций РФ продолжил восстановление после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение вышло вразрез с ожиданиями участников рынка, которые предполагали рост ставки на 200 б.п., до 23% годовых. Фондовый рынок растет широким фронтом, а индекс МосБиржи после достижения локальных минимумов на минувшей неделе, смог отскочить выше 2700 пунктов, проигнорировав укрепление рубля и снижение нефти.

В лидеры роста понедельника вошли акции ПАО "Южуралзолото" на фоне новостей о появлении в составе акционеров нового совладельца - Газпромбанка (MOEX: GZPR) с долей 22%. "ПИК" и "Мечел" (MOEX: MTLR) (+5,4% "префы"), чей бизнес обычно негативно реагирует на ужесточение ДКП Банка России, также ощутимо прибавили в капитализации. Акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) в понедельник торгуются после дивидендной отсечки и пытаются восстановить позиции. Котировки поддерживает новость о погашении обязательств на 9,7 млрд руб., полагает эксперт.

Подросли акции "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,4%) на фоне ожиданий роста оборота в 2025 году до 150 млрд руб., скорректированной EBITDA до 8,5-10 млрд руб. и подтверждения планов по выплате дивидендов за 2024 год. Просели "префы" "Сургутнефтегаза" из-за укрепления рубля. После прошедшего увеличения уставного капитала акционерам ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-3,2%) начали поступать новые акции компании, что, вероятно, продолжает оказывать давление на котировки бумаг, отмечает Федосов.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, в понедельник акции "ФосАгро" активно восстанавливались после закрытия дивидендного реестра на прошлой неделе. Из текущих новостей по компании можно отметить лишь ее намерение во II квартале 2025 года рассмотреть стратегию развития до 2030 года. Кроме того, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что выпуск удобрений в РФ к 2030 году может вырасти примерно на 27%, до почти 80 млн тонн.

Бумаги некоторых застройщиков и, в частности, "ПИКа" продолжали чувствовать себя лучше рынка после предложения президента РФ Владимира Путина на прошлой неделе распространить семейную ипотеку со ставкой 6% на рынок вторичного жилья в городах, где ограничено предложение новостроек. На выходных при этом стало известно о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по трубопроводу "Транснефти" (MOEX: TRNF) "Дружба". Сбербанк (MOEX: SBER), судя по промежуточным финансовым результатам за 2024 год как по МСФО, так и по РСБУ, выполнит свои планы по достижению рекордной прибыли и, соответственно, рекордным итоговым дивидендам. За 2023 год Сбербанк заплатил 33,3 руб. на бумагу, что при текущей цене акций предполагает доходность около 13%, а с учетом перспективы более высоких дивидендов - еще выше. Ожидания дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции Сбербанка всю первую половину 2025 года, полагает аналитик.

Бумаги сталелитейных компаний находились под давлением новостей о сокращении выпуска стали России в ноябре, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, на 9,2% г/г, а за 9 месяцев 2024 года - на 7%. В целом мировое производство стали, по оценкам ассоциации, в ноябре выросло на 0,8% г/г. Акции МТС в понедельник корректировались после скачка наверх в пятницу на фоне проведения Дня инвестора и корпоративных новостей.

Многие западные фондовые площадки во вторник перед католическим Рождеством закроются раньше обычного, что сдерживает активность инвесторов и заставляет их уходить на праздники в условиях рисков смены среднесрочного "бычьего" тренда. Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу МосБиржи (2750 пунктов), где проходит линия нисходящего тренда. На данный момент против "быков" играет, главным образом, образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, по-прежнему не рекомендуется включать в инвестиционные портфели акции девелоперов, бизнес которых будет стагнировать из-за недоступности рыночной ипотеки, а также бумаги компаний с большим уровнем долга. Не думаем, что ЦБ скоро перейдет к снижению ставки, поэтому данные сектора продолжат испытывать проблемы, считает эксперт.

"Рискнем предположить, что многие захотят зафиксировать огромную прибыль пятницы, поэтому коррекция, по крайней мере в акциях, не за горами. После нее не исключаем начала плавного восстановления рынка акций на ожиданиях, что ключевая ставка ЦБ достигла пика. Вполне возможно, что борьба Банка России с инфляцией теперь сосредоточится на замедлении кредитования. В связи с этим теперь торговать лучше "от лонга", - полагает Антонов.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку они могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что "из-за отклонения траектории инфляции от цели Банка России все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий".

Между тем в среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму на данном этапе было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка ЦБ вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени. Тем не менее новая формулировка регулятора о том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на следующем заседании, исторически означает лишь 55%-ную вероятность того, что ставка не будет снова повышена. В конечном счете решение регулятора будет зависеть от новой порции макроэкономических данных, которые поступят за время до следующего заседания, считают аналитики компании "Цифра брокер".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), однако консолидируются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,3%) и США (индексы S&P500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,3-0,7%, Nasdaq подрос на 0,01%).

Индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ноябрьская оценка индикатора подтверждена на уровне 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре, по данным опросов Trading Economics.

Продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В октябре было реализовано 627 тыс. домов, а не 610 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 650 тыс. с ранее объявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник.

На нефтяном рынке в понедельник цены просели на фоне укрепления доллара и слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,07 за баррель (-1,2% и -0,1% в пятницу), февральская цена WTI - $68,71 за баррель (-1,1% и +0,1% в пятницу).

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+15%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,7%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+8,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+6,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,1% и +10,2% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,8%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,7%).

Подешевели акции ПАО "ЭсЭфАй" (-7,4%, до 1388 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 227,6 рубля на бумагу), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,3%), ПАО "НоваБев Групп" (-3,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 195,25 млрд рублей (из них 41,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 30 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 10,4 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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