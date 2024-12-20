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Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 20 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшее после объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва США. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали боковую динамику в ожидании последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

Во вторник цены отечественных евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики при незначительных изменениях цен US Treasuries. Глобальные инвесторы оценивали последние статданные и ждали итогов заседания ФРС.

Розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в прошлом месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в стране снизилось на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Расстановка сил как в секторе российских еврооблигаций, так и на рынке базовых активов в середине недели не изменилась - инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед оглашением вердикта американского центробанка относительно денежно-кредитной политики. В среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн.

Между тем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в III квартале увеличилось на $35,9 млрд (на 13,1%) и составило $310,9 млрд. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $275 млрд, а не $266,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $284 млрд.

Котировки отечественных евробондов в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, в то время как цены американских казначейских обязательств упали под давлением "ястребиного" прогноза руководства Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Федрезерв США по итогам двухдневного заседания ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает всего два снижения ставок в 2025 году, по 25 базисных пунктов каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли, которые были опубликованы в четверг. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, и аналитики не ожидали пересмотра. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. - до 220 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорилось в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх (но это не изменило в целом негативные итоги недели), в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,3%, подешевев до 70,31% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 9,05% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,9%, до 72,78% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 8,49% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность опустилась до 16,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 1,65%, до 71,41% от номинала (их доходность снизилась на 89 базисных пунктов и составила 29,04% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,2% - до 65,25% от номинала (доходность опустилась на 120 базисных пунктов, составив 22,05% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за неделю на 0,13% - до 66,76% от номинала (их доходность увеличилась на 11 базисных пунктов, составив 14,9% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,03% - до 66,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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