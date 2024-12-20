.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Базовый сценарий на 2025г - удержание Банком России ключевой ставки на уровне 21% - Совкомбанк
.
20 декабря 2024 года 16:52
Базовый сценарий на 2025г - удержание Банком России ключевой ставки на уровне 21% - Совкомбанк
Базовым сценарием на 2025 год пока является удержание ключевой ставки Банком России на уровне 21% годовых, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России неожиданно для рынка сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 21%, - пишет эксперт. - ЦБ учёл существенное ужесточение денежно-кредитных условий, которое произошло в последние месяцы. Ставки по кредитам для заемщиков существенно выросли из-за ужесточения нормативов для банков. Поэтому Банку России не пришлось повышать ключевую ставку, чтобы значимо ужесточить финансовые условия. Учитывая, что денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с задержкой в 3-6 кварталов, Банк России решил взять паузу и оценить влияние текущих крайне жестких денежно-кредитных условий на экономику". По мнению Васильева, уже наблюдается серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. Темпы роста корпоративного и розничного кредитования в 2025 году, вероятно, будут соответствовать планам ЦБ и соответствовать постепенному возвращению инфляции к целевым 4%, полагает аналитик. "В то же время сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают по-прежнему крайне дефицитный рынок труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, возросшая волатильность рубля, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции, - подчеркивается в комментарии. - Мы полагаем, что инфляция в ближайшие кварталы начнет замедляться. Мы ожидаем, что инфляция снизится до 6,7% к концу 2025 года с 9,8% по итогам этого года". Эксперт Совкомбанка отмечает, что Банк России несколько смягчил сигнал и указал на то, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". "С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий, - полагает Васильев. - Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее решение ЦБ. В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год". Кроме этого, аналитик допускает, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий, а инфляция не будет замедляться. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
20 декабря 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на уходящей неделе сохранил повышенную волатильность на фоне ослабления рубля, санкционных новостей и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Однако неожиданное решение регулятора в пятницу оставить ставку на уровне 21% годовых дало старт предновогоднему ралли. Индекс МосБиржи, опускавшийся на неделе ниже 2400 пунктов (минимум с марта 2023 года), совершил в пятницу на новостях от ЦБ РФ резкий скачок к 2640 пунктам. читать дальше
.20 декабря 2024 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ, индекс МосБиржи взлетел к 2640п
Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ в пятницу раллировал по всему спектру blue chips после известий, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% из-за высокой инфляции) и дал умеренно "ястребиный" сигнал. Индекс МосБиржи взлетел к 2640 пунктам (максимум за месяц) рекордными темпами и на максимальных оборотах с февраля 2022 года, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+16,1%). Внешние рынки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (фьючерс на Brent просел до $72,4 за баррель). читать дальше
.20 декабря 2024 года 19:02
Москва. 20 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшее после объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва США. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились. читать дальше
.20 декабря 2024 года 19:02
Акции "МТС" могут вырасти до 240 рублей на горизонте года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Одним из лидеров бурного ралли российского фондового рынка в пятницу оказались акции "МТС", подорожавшие на 12,64% до 192,7 руб. за бумагу, - отмечает эксперт. - Мы считаем, что... читать дальше
.20 декабря 2024 года 18:32
Текущие ценовые уровни акций "МТС" привлекательны для покупки, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций". "МТС" сосредоточится на телекоммуникационном бизнесе, а другие направления будут структурированы как отдельные компании под управлением нового юридического лица - MTS Ecosystem. Новая структура... читать дальше
.20 декабря 2024 года 18:03
Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась - "Велес Капитал"
Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Для большинства участников рынка решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых стало... читать дальше
.20 декабря 2024 года 17:26
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "МТС" с 284,36 рубля до 282,18 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 60% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Группа "МТС" намерена продолжать следовать дивидендной политике, которую компания... читать дальше
.20 декабря 2024 года 16:14
"Полюс" является фаворитом золотодобывающего сектора в 2025 году ввиду низкой себестоимости и прозрачной производственной и финансовой структуры, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка. "Компания является одной из немногих, кто двигается в противовес падению российского рынка, - пишут... читать дальше
.20 декабря 2024 года 15:40
Банк России как минимум остановил цикл повышения ключевой ставки, а, возможно, и завершил его полностью, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Банк России довольно неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Консенсус-прогноз предполагал её повышение до 23%, - пишет эксперт.... читать дальше
.20 декабря 2024 года 15:34
Москва. 20 декабря. Китайский юань почти не меняется на Московской бирже днем в пятницу, рубль стабилен после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,0085 руб., что всего на 0,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.20 декабря 2024 года 15:07
ЦБ РФ, вероятно, занял выжидательную позицию с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в 1К25 - Росбанк
ЦБ РФ, вероятно, занял выжидательную позицию с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в 1К25, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% несколько удивило нас, - отмечает эксперт. - И,... читать дальше
.20 декабря 2024 года 14:40
"Финам" понизил рейтинг акций Nebius N.V. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $25,3 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 7%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжение сильных колебаний цены акции Nebius N.V. Пыл... читать дальше
.20 декабря 2024 года 14:08
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5800-5900 пунктов на торгах в пятницу, прогнозируется средняя волатильность, баланс рисков негативный, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. "Фьючерсы на основные индексы акций США показывают отрицательную... читать дальше
.20 декабря 2024 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 491,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 421,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания имеет самую большую... читать дальше
.20 декабря 2024 года 13:10
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы технологического сектора на следующий год, средний потенциал роста составляет 45%, фавориты - МКПАО "Яндекс", МКПАО "Хэдхантер" и Ozon, сообщается в стратегии аналитиков на 2025 год. "Ключевым фактором неопределенности для оценки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.