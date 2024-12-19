Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 19 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. Исключение составили лишь еврооблигации России с погашением в 2042 году, цены которых умеренно снизились, а их спред к американским госбумагам немного расширился.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,36% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,04% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,67% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 104 базисных пункта, подешевев до 72,85% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов, составив 8,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,26% от номинала (их доходность увеличилась на 17 базисных пунктов, до 29,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 65,24% от номинала (доходность снизилась на 125 базисных пунктов, составив 22,03% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 66,79% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 14,88% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день и составила 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение после публикации "ястребиного" прогноза руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Федрезерв США по итогам двухдневного декабрьского заседания ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает всего два снижения ставок в 2025 году, по 25 базисных пунктов каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли, которые были опубликованы в четверг. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. - до 220 тыс., сообщило министерство труда. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.