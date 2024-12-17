Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти

Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,025 руб., что на 16,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 19 копеек, до 103,19 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 11 копеек, до 108,27 руб./EUR1.

"Рубль во вторник теряет позиции, а биржевая котировка к юаню превышает 13,95 руб. Волатильность на валютном рынке вновь выросла из-за санкционных рисков. (. . .) В условиях сложной геополитической обстановки волатильность на валютном рынке может оставаться высокой до конца января 2025 года. Заседание Банка России 20 декабря вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, но среднесрочно более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов. Ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 24-25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса. На текущей неделе курс доллара может находиться в коридоре 100-105 руб., китайского юаня - 13,5-14,4 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в октябре на 41,5% производилась рублями после 42,9% в сентябре, валютами недружественных стран - на 21,3% после 18,3% в сентябре и на 37,2% валютами прочих стран (в сентябре - 38,8%).

Согласно предварительным расчетам, положительное сальдо внешнеторговых расчетов РФ за товары и услуги в дружественных валютах в октябре снизилось на 28% по отношению к сентябрю, до $6,3 млрд с $8,7 млрд в долларовом эквиваленте.

В том числе при расчетах в российских рублях впервые сформировался дефицит баланса в размере около $0,1 млрд после профицита в сентябре в $1,8 млрд. Профицитным был баланс по расчетам в валютах недружественных государств (рост к сентябрьскому показателю на 14%, до $1,8 млрд) и в иных валютах (снижение на 13%, до $4,6 млрд).

Цены нефти эталонных марок днем во вторник ускорили снижение после падения в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,03% - до $73,14 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,26% - до $69,81 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Банк России во вторник, 17 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 473,9 млрд рублей (при лимите 6,1 трлн рублей и спросе 1 трлн 473,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 897,8 млрд рублей (при лимите 5 трлн 70 млрд рублей и спросе 1 трлн 897,8 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.