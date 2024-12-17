Фундаментально нейтральная оценка акций Полюса сохраняется - "БКС МИ"

Фундаментально нейтральная оценка перспектив котировок акций ПАО "Полюс" пока сохраняется, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

"Совет директоров эмитента 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций. На повестке вопрос о созыве Внеочередного общего собрания акционеров, цель - принятие решения о дроблении обыкновенных акций. В теории такой шаг повысит ликвидность и даст возможность инвесторам с небольшим счетом купить бумагу. После сомнительного выкупа в прошлом году "Полюс" проводит ряд мероприятий для улучшения восприятия своих акций рынком, что в целом можно приветствовать, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Мы недавно закрыли торговую идею "Лонг "Полюс", которая заработала 12% с момента открытия, обогнав индекс Мосбиржи на 18 п.п. Бумаги торгуются с дисконтом 33% по Р/Е, но для полной переоценки, по нашему мнению, нужны более низкие процентные ставки в экономике".

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