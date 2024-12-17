"Финам" понизил рейтинг акций Amazon до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "держать" до "продавать", сохранив прогнозную стоимость на уровне $190 за штуку, что предполагает потенциал снижения 18%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с начала ноября подскочили в стоимости на 16% и установили новый исторический максимум в $231,2. Несмотря на то что Amazon продолжает демонстрировать сильные квартальные результаты, компания активно наращивает инвестиции (преимущественно в ИИ). Это негативно сказывается на свободном денежном потоке, при этом пока не обеспечивает высоких доходов от внедрения ИИ-продуктов, - пишет эксперт инвесткомпании. - Среди рисков выделим усиление конкуренции в сфере облачных вычислений с опережающим ростом решений от Google (принадлежит Alphabet Inc.) и Microsoft Corp. Для расчета справедливой стоимости бумаги мы использовали метод дисконтированных денежных потоков".

Amazon.com Inc. - холдинг, специализирующийся на электронной торговле и облачных вычислениях.

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