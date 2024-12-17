"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Диасофта с целью 4540 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Диасофта" с целевой ценой 4540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 3350 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на новость о заключении соглашения о сотрудничестве между компаниями "Диасофт" и "Флант". Партнеры объединят усилия для расширения возможностей и функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от "Диасофт" с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами и компонентами экосистемы Deckhou.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98", - указывают в "Финаме".

"Диасофт" - крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.

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