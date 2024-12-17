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17 декабря 2024 года 09:09

Nasdaq подскочил до рекорда

Dow Jones слабо снизился в понедельник, S&P 500 умеренно вырос, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 1%. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром вторника.

Американский фондовый индекс Dow Jones слабо снизился в понедельник, тогда как S&P 500 умеренно вырос, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 1% и обновил исторический максимум.

Котировки бумаг крупнейших по капитализации ИТ-компаний Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Broadcom (SPB: AVGO), а также котировки автопроизводителя Tesla (SPB: TSLA) завершили торги на рекордных отметках, пишет Yahoo Finance.

Инвесторы ждут последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США. Декабрьское заседание завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов.

Также на этой неделе свои решения по ставкам обнародуют ЦБ Японии и Великобритании.

"Центробанки поддержали рынки в 2024 году, начав снижать процентные ставки в период, когда экономика была сильна, - сказала Мария Вейтман из State Street Global Equities. - В будущем надо полагаться на прибыль компаний, а в США этот показатель все еще может показать солидный рост".

Тем временем индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

Позднее на этой неделе будут обнародованы данные об объеме розничных продаж и о промышленном производстве в США в ноябре, а также отчеты по рынку жилья и труда и окончательные данные о ВВП в третьем квартале.

Акции Honeywell International (SPB: HON) прибавили в цене 3,7% на новости, что американская корпорация рассматривает возможное выделение бизнеса в сфере аэрокосмической промышленности. Компания планирует обнародовать более детальную информацию вместе с публикацией отчетности за четвертый квартал 2024 года.

Котировки акций Super Micro Computer упали на 8,3% на новости, что они будут исключены из расчета индекса Nasdaq 100 по итогам годового пересмотра.

Капитализация криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) и майнера биткойнов MARA Holdings выросла на 1,5% и 8% соответственно после того, как курс биткойна в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись выше $106 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник понизилось на 0,25% и составило 43717,48 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,38% - до 6074,08 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,24% и составил 20173,89 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник.

На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В пятницу Народный банк Китая также объявит размер процентной ставки LPR на ближайший месяц.

"Текущая неделя, вероятно, будет последней активной неделей этого года, - отмечает аналитик Maybank Securities Вонг Кок Хунг. - Рынок практически уверен как в снижении ставки ФРС, так и в том, что Банк Японии сохранит статус кво".

На прошлой неделе японский ЦБ дал понять, что ему необходимо больше времени для оценки статданных, чтобы принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов во вторник. Заметно дешевеют бумаги финкомпаний, в том числе Mitsubishi UFJ Financial (-2,1%), Sumitomo Mitsui Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-0,6%). При этом уверенно дорожают акции Nintendo (+4,1%), Chugai Pharmaceutical (+3,3%), Sony Group (+1,9%).

Капитализация SoftBank Group поднялась на 3,7%. Глава компании Масаёси Сон и избранный президент США Дональд Трамп накануне объявили о том, что SofBank планирует инвестировать $100 млрд в американскую экономику в течение следующих четырех лет.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов. Трейдеры занимают осторожную позицию в отношении фондового рынка КНР, поскольку статданные говорят о слабости потребительского спроса в стране, несмотря на меры поддержки экономики. Розничные продажи в Китае в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

"Совокупность последних статданных показывает, что китайская экономика растет неравномерно, и это объясняет то, почему власти КНР настойчиво говорят о необходимости наращивания стимулов в 2025 году", - отмечает аналитик IG Asia Pte Йип Джун Ронг, которого цитирует агентство Bloomberg.

В числе лидеров снижения в материковом Китае во вторник - акции Yonghui Superstores Co. (-10%), Offcn Education Technology (-1,9%0), Shanghai ElectricChina Shenghua Energy (-1,4%). Заметно дорожают бумаги SAIC Motor (+2%), Great Wall Motor (+3%), Contemporary Amperex (+2,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,6%. Дешевеют акции Techtronic Industries (-2,2%), JD Logistics (-1,7%), Wuxi Biologics (-2,6%), Sino Land Co. (-1,9%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-0,5%).

Южнокорейский Kospi опустился на 1,3%. Стоимость бумаг LG Energy Solution упала на 4,5%, Samsung SDI - на 6,1%, Samsung Electronics - на 2,5%. В то же время акции SK Hynix прибавляют в цене 2,6%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,8%. Рыночная стоимость Commonwealth Bank увеличилась на 1,6%, ANZ Group - на 0,8%, National Australia Bank - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник, сохраняя негативную динамику на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск подешевели на $0,09 (0,12%) - до $73,82 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,58 (0,8%), до $73,91 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,13 (0,18%) - до $70,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,58 (0,8%), до $70,71 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

"Ралли на нефтяном рынке притормозили данные из Китая. Это случилось даже несмотря на то, что рынок ожидает рекордного мирового спроса, видит растущие риски новых санкций в отношении России и Ирана, а также форс-мажоров в Ливии", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Ожидаемое снижение ставки ФРС вкупе с недавними действиями других центральных банков могут поддержать рынок нефти, полагает Мария Агустина Патти из Exness.

"Сочетание ограничений предложения и стимулирующей денежно-кредитной политики может в определенной степени улучшить перспективы рынка", - сказала она.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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