Индекс Мосбиржи продолжит снижение на торгах во вторник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи продолжит снижение на торгах во вторник, дивидендные "гэпы" в бумагах "тяжеловесов" рынка акций РФ утянут бенчмарк на один процент вниз, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Индекс Мосбиржи монотонно падал всю сессию понедельника, попытки отскока быстро купировались, на минимуме дня было 2410 пунктов, а итоговые потери свыше 2,6%. Рынок обновил годовые минимумы и упал на уровни конца марта 2023 года, констатирует аналитик.

Обороты торгов в понедельник возросли до 96 млрд руб. Это вполовину больше, чем в предыдущие дни, но меньше, чем среднедневные в 2024 году. Рынок падает под тяжестью продаж бумаг без должной поддержки со стороны инвестиционного спроса, отмечает Зельцер.

"На рынке апатия из-за жесткой позиции ЦБ по ключевой ставке. На фоне рекордной стоимости кредита в экономике привлекательность бумаг снижается пропорционально росту ставки дисконтирования. Вероятность повышения ключевой ставки 20 декабря максимальная, а минимальный шаг может быть опять в +200 б.п. В такой обстановке не до оптимизма - ликвидность из рисковых активов уходит в безрисковые инструменты денежного рынка и на банковские вклады. Пока не будет сигнал на монетарный разворот, поток в акции останется ограниченным, - пишет эксперт БКС Экспресс в обзоре. - Иные факторы курса рынка акций играют усугубляющую роль - геополитическая неопределенность не позволяет снизиться риск-премии в российских активах, ЕС принял 15-ый пакет санкций; налоговое ужесточение в нефтяной отрасли, ограничение на обращение расписок некоторых эмитентов".

"Техническая картина в индексе Мосбиржи мрачная. В понедельник будет большой "гэп" вниз на фоне отсечки под дивиденды в тяжеловесных бумагах. На круг выходит 1,3% или разрыв в индексе в 30 пунктов. А еще и негативная динамика остальных бумаг по инерции может перекинуться на вторник. Таким образом, старт сессии состоится сразу под 2400 пунктов, - указывает Зельцер. - Многолетняя динамическая поддержка по минимумам весны-осени 2022 года как раз поднимается к 2400 пунктам и может выступить опорой, но на фоне повышенной волатильности вторника в моменте ее даже могут проколоть. Примерно здесь рынок и может встретить пятничный вердикт ЦБ РФ. Если регулятор ограничится лишь 23% годовыми, фундаментально дешевый и технически перепроданный индекс сможет хотя бы отскочить".

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