Деловой туризм предлагают прописать в законодательстве

29 октября. FINMARKET.RU - Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо в адрес замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова направил предправления Союза агентств делового туризма (САД), вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишут "Известия"

Сейчас участники индустрии работают по ОКВЭД 79.90 ("Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность"), 79.11 ("Деятельность туристических агентств") и 79.12 ("Деятельность туроператоров"). В союзе считают, что отсутствие отдельного кода в классификаторе препятствует созданию единых стандартов работы отрасли. Необходимость изменений в САД объясняют недостаточной прозрачностью рынка из-за "отсутствия объективных данных". Это, в свою очередь, негативно сказывается на развитии конкурентной среды, следует из письма.

По итогам 2024 г. рынок делового туризма составил 1,57 трлн рублей, что на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных САДа. Его доля составляет более 18% от всех турпоездок, оценивают в отраслевой организации.

Минэкономразвития считает выделение отдельного кода ОКВЭД для делового туризма "избыточной детализацией", сообщил представитель министерства.Там полагают, что это приведет к усложнению статистического учета и администрирования, а также к дублированию существующих кодов.