Число граждан, не декларирующих доходы, за 6 лет уменьшилось в 4 раза

29 октября. FINMARKET.RU - Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования. К таким выводам пришла ФНС по результатам комплексного исследования структуры доходов самозанятых. Результаты исследования представил начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишут "Ведомости"

Число граждан, не декларирующих никаких доходов, за шесть лет (с 2019 по 2024 г.) уменьшилось более чем в 4 раза – с 5,8 млн человек до 1,3 млн, следует из данных ФНС. При этом количество тех, кто состоял в трудовых отношениях, значительно не изменилось – если в 2019 г. их насчитывалось 4,7 млн человек, то на конец 2024 г. – 4,8 млн, следует из данных ФНС.

Исследование проводилось в 2025 г. и касалось структуры доходов 11,2 млн самозанятых (столько было зарегистрировано самозанятых, которые хоть раз показывали доход за период с 2019 по 2024 г.). В частности, ФНС изучила, какие источники доходов были у граждан, впоследствии ставших плательщиками НПД.

Одновременно ведомство подвело итоги недавнего опроса самозанятых. В частности, в нем налоговая служба предложила плательщикам НПД ответить на вопрос, что они планируют предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. Согласно результатам, 64% респондентов намерены прекратить деятельность или уйти в тень и лишь 10% вернутся в классический наем, сообщил Мальцев.

ФНС видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков НПД, сообщил глава ведомства Даниил Егоров в ходе выступления на налоговом форуме ТПП 22 октября. По его словам, к ним относятся те плательщики НПД, которые не имеют постоянной работы, сотрудничают с одним или двумя юрлицами или ИП более девяти месяцев и получают доход больше одного МРОТа. При этом Егоров подчеркнул, что наличие рисков само по себе не говорит о правонарушении, в то время как разрушение системы взаимосвязей всех самозанятых с заказчиками может оказаться скоропалительным решением.