.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.
29 октября 2025 года 08:41
Число граждан, не декларирующих доходы, за 6 лет уменьшилось в 4 раза
|0
Стоян Васев/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования. К таким выводам пришла ФНС по результатам комплексного исследования структуры доходов самозанятых. Результаты исследования представил начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишут "Ведомости". Число граждан, не декларирующих никаких доходов, за шесть лет (с 2019 по 2024 г.) уменьшилось более чем в 4 раза – с 5,8 млн человек до 1,3 млн, следует из данных ФНС. При этом количество тех, кто состоял в трудовых отношениях, значительно не изменилось – если в 2019 г. их насчитывалось 4,7 млн человек, то на конец 2024 г. – 4,8 млн, следует из данных ФНС. Исследование проводилось в 2025 г. и касалось структуры доходов 11,2 млн самозанятых (столько было зарегистрировано самозанятых, которые хоть раз показывали доход за период с 2019 по 2024 г.). В частности, ФНС изучила, какие источники доходов были у граждан, впоследствии ставших плательщиками НПД. Одновременно ведомство подвело итоги недавнего опроса самозанятых. В частности, в нем налоговая служба предложила плательщикам НПД ответить на вопрос, что они планируют предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. Согласно результатам, 64% респондентов намерены прекратить деятельность или уйти в тень и лишь 10% вернутся в классический наем, сообщил Мальцев. ФНС видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков НПД, сообщил глава ведомства Даниил Егоров в ходе выступления на налоговом форуме ТПП 22 октября. По его словам, к ним относятся те плательщики НПД, которые не имеют постоянной работы, сотрудничают с одним или двумя юрлицами или ИП более девяти месяцев и получают доход больше одного МРОТа. При этом Егоров подчеркнул, что наличие рисков само по себе не говорит о правонарушении, в то время как разрушение системы взаимосвязей всех самозанятых с заказчиками может оказаться скоропалительным решением.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, граждане, доходы, декларация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.