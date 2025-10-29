Минтруд предлагает увеличить квоту на трудовых мигрантов

29 октября. FINMARKET.RU -предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий, пишет "Коммерсант" . При этом, хотя именно квотирование наряду с оргнабором указано как приоритетные механизмы привлечения мигрантов в новой Концепции миграционной политики, квоту этого года компании по итогам первого полугодия выбрали только на четверть.

"Оргнабор мог бы работать как механизм доставки работников для крупных предприятий. Однако для малого и среднего бизнеса этот инструмент может оказаться неудобным, особенно если таким предприятиям вменят строительство общежитий для мигрантов и контроль их передвижения за пределами рабочего места", - отметил независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. "Мы уже проходили фазу набора иностранцев под индивидуальные предприятия - до 2007 года, и этот механизм работал с перебоями, в результате чего его отменили и перешли к либерализации рынка труда мигрантов, в том числе с помощью патентов. Зачем возвращаться к механизму, который избыточно зарегулирует миграцию и увеличит коррупционные риски?" - задается вопросом завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.