Существенные изменения цены золота до конца 2024г маловероятны - "Цифра брокер"

Существенные изменения уровня котировок золота до конца текущего года маловероятны, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Котировки золота на прошлой неделе практически не изменились и продолжают консолидироваться в области $2650 за тройскую унцию. На текущей неделе Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США примет решение по ставкам на федеральные фонды (ожидается снижение на 25 базисных пунктов). На этом фоне котировки золота могут показать повышенную волатильность. Тем не менее существенных изменений до конца 2024 года вряд ли можно ожидать, учитывая потенциальное понижение активности на глобальных финансовых рынках на следующей неделе на фоне рождественских каникул", - пишут эксперты в комментарии.

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