Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы ЛСР" на уровне 800 руб. за бумагу, сообщается в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Акции строительной "Группы ЛСР" на торгах 12 декабря подросли на 0,25%, до 716,4 руб. за акцию. Поводом для позитивной динамики котировок этого эмитента, как и недооцененного сектора девелопера в целом, стало заявление Минфина о повышении лимитов программы семейной ипотеки с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб., - пишет эксперт. - Этот шаг предпринят для предотвращения исчерпания выделенных на эти цели денежных средств у банков".

Мильчакова напоминает, что лидеры финсектора уже сообщали о сворачивании льготных программ из-за недостатка средств. Соответственно, высокий спрос на семейную ипотеку под 6% годовых на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и стоимости коммерческой ипотеки окажется благоприятным для доходов застройщиков.

"По оценкам экспертов "ЦИАН Аналитика", в 2025 году новое жилье в России может подорожать на 6-8%, - отмечает аналитик. - Котировки девелоперов после завершения большинства льготных ипотечных программ с 1 июля серьезно просели и отстают от широкого рынка. Этот тренд характерен и для акций "ЛСР". На упомянутых новостях инвесторы, видимо, скупают недооцененные бумаги этого и других застройщиков. Усиление спроса на семейную ипотеку позволяет надеяться на успешные финансовые результаты группы. В 2023 году ЛСР повысила дивиденд на 28% г/г, до 100 руб. на акцию, по итогам 2024-го мы ожидаем более низких выплат, но отказа от них не прогнозируем".

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