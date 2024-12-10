"Финам" повысил рейтинг акций AMD до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) с "держать" до "покупать", сохранив при этом целевую цену на уровне $151 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15,4%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции AMD снизились в цене за последний месяц на 11,5% на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем, а также усиления конкуренции на рынке чипов для центров обработки данных (ЦОД), - пишет эксперт. - Мы полагаем, что текущая стоимость акций AMD представляет привлекательную возможность для покупки. В ближайшие кварталы компания, вероятно, продолжит наращивать выручку благодаря высокому спросу на ИИ-чипы. Кроме того, AMD может укрепить свои позиции на рынке CPU на фоне сложностей у Intel".

Advanced Micro Devices (AMD) - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

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