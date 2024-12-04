Рынок акций РФ в среду упал к 2485п по индексу МосБиржи на укреплении рубля, лидировал в откате Газпром

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение, попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!". Индекс МосБиржи откатился в район 2485 пунктов на укреплении рубля после локального роста днем выше 2555 пунктов; локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-5%) на новостях, что Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов от концерна.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2485,62 пункта (-2,1%, максимум сессии - 2555,99 пункта), индекс РТС - 751,2 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составил 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

Акции "Газпрома" упали до 115,49 рубля, уровня недельной давности.

Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов на госпакет акций ПАО "Газпром", сообщил глава ведомства Антон Силуанов. "От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

Также подешевели в среду акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-4,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,4% и -2,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Арбитражный суд Калининградской области 22 января 2025 года проведет предварительное заседание по иску МКООО "Суал Партнерс" к МКПАО "ОК Русал", говорится в сообщении "Русала". "Суал" хочет через суд обязать компанию созвать и провести собрание акционеров, включив туда пункт о внесении изменений в устав.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!" заявила в среду, что ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено.

По ее словам, инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года. В то же время, по оценке главы ЦБ, смягчение ДКП сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше.

Центральный банк и правительство РФ должны вести скоординированную политику в борьбе с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!". Путин призвал регуляторов "с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России".

Также Путин призвал финансовые власти отслеживать динамику кредитного портфеля банков и не допускать его резких колебаний в сторону снижения.

По словам Путина, Россия не будет создавать специальных условий для западных компаний, которые захотят вернуться на ее рынок, но и препятствовать не будет.

После закрытия основных торгов МосБиржи вышли данные Росстата, показавшие ускорение инфляции, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября - начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, в среду покупателей сдерживали сигналы ЦБ РФ, укрепление рубля и напряженный геополитический фон, а фактором поддержки выступала дорожающая нефть. К концу дня продажи акций усилились, также просела нефть после выхода статистики о запасах сырья в США.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено.

Важным событием четверга станет встреча ОПЕК+. Судя по данным Reuters, организация намерена отложить свои планы по восстановлению добычи сразу до конца I квартала 2025 года. Это может дать поддержку нефтяных ценам. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH). На динамику индекса МосБиржи могут повлиять недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря для индекса МосБиржи - 2485-2585 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ к окончанию основных торгов ускорил снижение на фоне укрепления рубля. Индекс МосБиржи приблизился к минимумам прошлой недели. Ключевое влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, а в четверг рынок будет отыгрывать статистику об ускорении инфляции в России.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Газпрома" вечером оказались под нисходящим давлением после заявления Силуанова о том, что в Минфине РФ не ждут от компании дивидендов в 2025 году и не закладывали их в бюджет. Давление на акции "Русала", судя по всему, оказывали новости о подаче "Суалом" иска в суд на компанию для проведения собрания акционеров об изменении устава. Акции застройщиков снижались на фоне прогнозов представителей финансовых кругов в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!" о перспективе сохранения высокой ключевой ставки в 2025 году. В частности, один из топ-менеджеров ВТБ не исключает уровня 23% годовых на протяжении всего 2025 года, отметила аналитик.

Для бумаг "Норникеля" негативным фундаментальным фактором остается неопределенность в вопросе потенциальной выплаты промежуточных дивидендов за 2024 год, а также приостановка роста цен на металлы (в частности на палладий, никель и медь) после ценового оживления, которое наблюдалось с августа по октябрь. Краткосрочный спрос на металлы сократился по мере ослабления оптимизма в отношении объявленных в Китае стимулирующих мер, а также снижения опасений перебоев с поставками российского палладия из-за потенциальных санкций, считает Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Охлаждение ряда макроэкономических статданных воспринимается инвесторами как залог сохранения мягкой политики ключевых центробанков, хотя не стоит забывать о рисках всплеска инфляции. Индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов под давлением корпоративных новостей. На данный момент покупатели не демонстрируют уверенности в развитии даже краткосрочной восходящей коррекции, не получая значимых фундаментальных поводов для оптимизма. Индикатор МосБиржи, таким образом, вновь смотрит в район годового минимума 2426 пунктов, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, российский рынок акций после дневного роста в рамках коррекции вернулся к снижению. ОЭСР улучшила прогноз роста экономики России на 2024 год до 3,9% по сравнению с ожидавшимися в сентябре 3,7%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году. Но пока, по ее словам, темпы роста цен не начали замедляться, и Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании.

На мировых рынках инвесторы не спешат с покупками в преддверии публикации данных по рынку труда в США, а также на фоне политической нестабильности в Южной Корее и Франции, отметил Смирнов. Накануне вечером парламент Южной Кореи отменил военное положение, которое ввел президент Юн Сок Ёль. Однако, вероятно, политическая нестабильность в стране сохранится еще некоторое время, поскольку оппозиция призывает к импичменту президента. Беспокойство инвесторов в Европе вызывает политическая нестабильность во Франции - парламент страны обсудит вотум недоверия правительству, отметил аналитик "Финама".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,02%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40, DAX растут на 0,8-1,1%) и "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,9% во главе с Nasdaq).

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ёль согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения, передало агентство "Ренхап".

Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку, сообщает "Ренхап". По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Сам президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,3% в 2025 году. Предыдущий прогноз предусматривал рост мирового ВВП на 3,2% в следующем году.

В 2024 году, по оценкам ОЭСР, глобальный экономический рост составит 3,2%. Эта оценка была подтверждена. Прогноз роста мировой экономики на 2026 год составляет 3,3%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растеряли дневной рост после выхода в США статистики Минэнерго о запасах сырья. Ранее цены росли на ожиданиях продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,49 за баррель (-0,2% и +2,5% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,79 за баррель (-0,2% и +2,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, однако запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей и резервы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-8,2%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-6,5%), бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,1%), ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,4%).

Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+19,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,62 млрд рублей (из них 14,77 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,2 млрд рублей на акции "Газпрома").