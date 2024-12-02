"АКБФ" понизил целевую цену акций Магнита до 6415,16 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила целевую цену акций "Магнита" с 6568,44 руб. до 6415,16 руб. за штуку, что предполагает 42%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, - напоминают эксперты. - Общая сумма дивидендных выплат может составить 57,07 млрд руб. С учетом текущих решений менеджмента и нашего анализа позднего начала ускорения инфляции в РФ, которое, по нашим оценкам, стало ощутимо лишь к концу года, мы пересмотрели прогноз чистой прибыли компании на 2024 год. Оценка увеличена с 44,1 млрд руб. до 57,8 млрд руб.".

Бизнес "Магнита", по оценкам аналитиков, продолжает опережать широкий розничный рынок в адаптации к текущим рискам. Основные вызовы включают рост стоимости кредитных ресурсов и усиление инфляционного давления на закупки.

"С учетом нового повышения ключевой ставки в IV квартале 2024 года мы пересмотрели оценку стоимости долга компании, что отразилось на модели дисконтированных денежных потоков. В результате справедливая стоимость компании была незначительно снижена - с 6568,44 руб. на акцию до 6415,16 руб. на акцию. Текущая оценка Она по-прежнему учитывает 20%-ный дисконт - поправку на риски вложений", - указывают эксперты "АКБФ".

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