Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 29 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка понижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к повышению и немного дорожает перед выходными днями. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,7145 руб., что на 1,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 75 копеек, до 107,8 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 72 копейки, до 113,5 руб./EUR1.

"Вчера биржевой курс юаня смог подрасти и отыграть просадку предыдущего дня, вернувшись выше 14,7 руб. - утренние продажи оказались недостаточны для насыщения спроса. Схожую динамику показал и фьючерс на китайскую валюту, причем расчетный кросс-курс юаня к доллару, согласно отношению соответствующих однодневных фьючерсов, поднимался до 7,43, оставаясь заниженным к мировым валютным рынкам (пара "доллар-юань" торговалась на уровне 7,23-7,25). Пока решение Банка России увеличить продажи юаней существенного влияния на конъюнктуру валютного рынка не оказало, но судя по биржевым оборотам, заметно снизило нервозность. Мы ждем постепенной нормализации ситуации и снижения волатильности - валютный рынок выглядит перегретым, и меры ЦБ по смягчению дефицита должны остудить пыл спекулятивных участников. Рассматриваю зону 15-15,2 руб./юань как важное сопротивление, преодоление которого может отразить новое ухудшение ситуации с поступлением валюты и потребовать дополнительных мер со стороны регулятора. В ближайшее время рассчитываю увидеть новые попытки юаня перейти в диапазон 14-14,5 руб., который, по нашим оценкам, в настоящее время является экономически обоснованным, отражающим текущие реалии платежного баланса", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Колебания курса рубля в последние дни обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, но торговый баланс остается крепким, после прекращения нервозности на рынке курс вернется к фундаментальным значениям, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, правительство и ЦБ "работают в тесной координации" для принятия необходимых решений по снижению волатильности на рынках. "Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера", - отметил он.

"Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом. В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев - на 14% выше, чем в прошлом году", - сказал министр.

"Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - подчеркнул Решетников.

Министр также отметил, что "наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт, идут расчеты по внешнеторговым контрактам".

"Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок. Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас. Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли", - прокомментировал он тему санкций.

Решетников согласился, что "в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса".

"При этом Банк России принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (базовый вариант от сентября, который заложен в бюджет) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 руб./$1, в 2026 году - 100,0 руб./$1, в 2027 году - 103,2 руб./$1.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торговались около $72,68 за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,45%, до $68,4 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

Нефть торгуется в узком диапазоне с середины октября. Поддержку котировкам оказывает неустойчивость геополитической ситуации на Ближнем Востоке, тогда как ослабление спроса со стороны Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти, оказывает на них давление. Инвесторы также взвешивают потенциальные последствия избрания президентом США Дональда Трампа для поставок нефти из России и Ирана.

Торги в пятницу проходят с низкой интенсивностью из-за праздников в США.