ПСБ с осторожностью смотрит на акции РусГидро

Промсвязьбанк (ПСБ) с осторожностью оценивает перспективы котировок акций "РусГидро", сильной инвестиционной идеи пока не видно, сообщается в материале аналитиков.

"Результаты компании за 9М24 по МСФО мы оцениваем как невыразительные. Выручка увеличивается весьма сдержанно и в основном за счет розничного сегмента. Операционные доходы увеличиваются еще медленнее. Несмотря на некоторое снижение в отчетном периоде капзатрат, инвестпрограмма эмитента остается обширной и финансируется наращиванием долга. Это в текущих условиях ведет к активному росту процентных расходов, негативно сказывающихся на чистой прибыли, - указывают эксперты. - Мы осторожно смотрим на акции "РусГидро", пока не видим сильной инвестиционной идеи. Считаем, что представленная отчетность скорее негативно отразится на котировках, несмотря на и так уже достаточно низкие ценовые уровни".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.